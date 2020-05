(Agenzia Vista) Milano, 20 maggio 2020 "Mi rimetto in gioco", il video delle società sportive di Milano per la ripartenza Il video postato dal Comune di Milano: "Dopo il lungo stop a causa dell’emergenza Coronavirus, è finalmente arrivato il momento di progettare il domani, facendo dello sport il motore della ripartenza di Milano. Di tornare in campo mettendo al primo posto la sicurezza, ma allo stesso tempo recuperando il piacere del gioco e dello stare all’aria aperta. #MIrimettoingioco è la campagna del #ComuneMilano, curata da Dema4, che vede protagoniste tante associazioni e società sportive del territorio e si rivolge a tutti gli appassionati con un messaggio di coraggio e speranza, in questa delicata e attesa fase di ripresa". / Facebook Comune di Milano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev