"Quello che mi dispiace è che, da come ha confermato il ministro Bonafede, la politica sulla giustizia del governo continuerà come prima, se non più forte". Così Emma Bonino parlando fuori il Senato. "Continuerà una situazione in cui i cittadini avranno sempre più paura della giustizia, invece che fiducia - aggiunge - Questo è quello che traggo da tutto questo dibattito, che poco ha discusso di giustizia e tanto di altro. Credo anche che gli episodi di cronaca di questi giorni, con questo sbranamento all'interno della associazione nazionale magistrati, certamente non aiuti nella credibilità, per quanto riguarda una riforma annunciata e mai presentata dal ministro Bonafede. Detto questo trovo che sia una grandissima lesione dei diritti costituzionali. Ci sono dei diritti che devono essere inviolabili. Spero che mai più Bonafede dirà In Italia non ci sono innocenti in carcere, si legga le carte: scoprirà che negli ultimi anni sono oltre 27000 che hanno patito il carcere per ingiusta detenzione e poi innocentati. Più di mille all'anno. Alcuni hanno avuto anche un indennizzo, con un costo complessivo di 800 milioni, ma non è questo il problema: quando si distrugge la reputazione di una persona niente lo può risarcire". Riguardo la commissione ministeriale, la Bonino risponde ironicamente "Un'altra?! Una task force suggerirei, magari senza donne." (agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)