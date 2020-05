(Agenzia Vista) Roma, 21 maggio 2020 Conte: "Non potevamo fermare Paese in attesa vaccino" Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferisce sull'emergenza Covid-19 nell'Aula della Camera dei deputati: "Il piano di monitoraggio ci consente di disporre un quadro dettagliato della curva epidemiologica che ci permetterà di intervenire con misure restrittive se in alcuni luoghi specifici ci saranno nuovi focolai, il rischio è calcolato, dobbiamo accettarlo, non possiamo fermarci in attesa del vaccino". / Camera web Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev