(Agenzia Vista) Roma, 21 maggio 2020 Conte: "Turismo, invito i cittadini a trascorrere le vacanze in Italia" Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferisce sull'emergenza Covid-19 nell'Aula della Camera dei deputati: "Siamo consapevoli che il turismo richiede ulteriori interventi, che ci riserviamo di attivare non appena sarà definito il piano dei finanziamenti alla ripresa in sede europea". / Camera web Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev