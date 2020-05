(Agenzia Vista) Roma, 21 maggio 2020 M5s attacca modello Lombardia, esplode la bagarre in aula, Fico costretto a sospendere la seduta Alta tensione nel corso delle replice all'informativa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla Camera dei Deputati. Il deputato M5s Ricciardi ha attaccato il modello Lombardia, provocando la reazione rabbiosa dei deputati della Lega. Lo scontro si è protratto per qualche minuto, finché i deputati del Carroccio non sono scesi nell'emiciclo. A quel punto il Presidente Fico ha optato per sospendere la seduta. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev